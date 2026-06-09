Путин пока не будет поздравлять Пашиняна с победой

Дмитрию Пескову на брифинге был задан вопрос о том, будет ли Владимир Путин поздравлять Никола Пашиняна с победой.

Спикер Кремля сказал, что «важно дождаться официальных результатов», поскольку в ходе выборов «было много непонятных моментов».

«Все видели сообщения о нарушениях (имевших место в ходе выборов), поэтому предпочитаем дождаться каких-то официальных сообщений», - сказал он.

Отметим, что Кремль не всегда придерживается подобной тактики. Обычно поздравления лидерам СНГ появляются до публикации официальных результатов после подсчета 100% голосов избирателей.

Этот подсчет в Армении был завершён ещё вчера.

Официально итоги будут подведены 14 июня.