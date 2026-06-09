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Небензя заявил, что цинизм на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна

RT на русском

Уровень цинизма на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что цинизм на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна
© ТАСС

В интервью журналисту ИС «Вести» Валентину Богданову дипломат акцентировал внимание на поведении украинского коллеги, который сравнил цену взрослых жизней с детскими.

«Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, эти люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль», — отметил Небензя.

Он добавил, что в ответ на призыв российской стороны осудить преступление официальные лица организации предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева, прикрываясь общими словами.

По словам Небензи, уровень цинизма на этом заседании «оставил мерзкое впечатление».

Ранее состоялась премьера фильма RT о последствиях удара по Старобельску.

Полностью фильм доступен в канале RT в MAX.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Старобельску является ужасным преступлением, подчеркнув, что в районе атаки не было военных объектов.