Небензя заявил, что цинизм на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна

Уровень цинизма на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

В интервью журналисту ИС «Вести» Валентину Богданову дипломат акцентировал внимание на поведении украинского коллеги, который сравнил цену взрослых жизней с детскими.

«Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, эти люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты. Украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль», — отметил Небензя.

Он добавил, что в ответ на призыв российской стороны осудить преступление официальные лица организации предпочли избегать прямых обвинений в адрес Киева, прикрываясь общими словами.

По словам Небензи, уровень цинизма на этом заседании «оставил мерзкое впечатление».

Ранее состоялась премьера фильма RT о последствиях удара по Старобельску.

Полностью фильм доступен в канале RT в MAX.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Старобельску является ужасным преступлением, подчеркнув, что в районе атаки не было военных объектов.