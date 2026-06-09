В Госдуме раскрыли истинную цель атак ВСУ по российским поездам

Вооруженные силы Украины ведут охоту на российский железнодорожный транспорт, пытаясь добиться медийного эффекта и нарушить логистическое сообщение с полуостровом.

Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Государственной думы Александр Толмачев.

«Прежде всего выражаю соболезнования семье погибшего помощника машиниста поезда Москва — Симферополь», — начал свой комментарий парламентарий.

По словам Александра Толмачева, участившиеся атаки на гражданские составы носят спланированный характер.

«Удары по пассажирским поездам и электричкам участились. Киев пытается не только затруднить транспортное сообщение с Крымом, но и достичь медийного эффекта. Особенно сейчас, летом, когда на южном направлении движение по железным дорогам очень плотное», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, единственным способом прекратить подобные действия является наращивание силовых мер.

«Предотвратить удары по поездам можно, усиливая военное давление на террористический режим, что Вооруженные силы РФ и делают. Армия России продвигается к своим целям», — заключил Александр Толмачев.

Что известно об атаке ВСУ на пассажирский поезд Москва - Симферополь

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал пассажирский поезд сообщением Москва — Симферополь. В результате инцидента погиб помощник машиниста, сам машинист получил ранения, пассажиры состава не пострадали. Ранее, 4 июня, в результате атаки БПЛА на пригородный поезд, следовавший в Керчь, погиб один человек и еще трое получили ранения.