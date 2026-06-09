Превращение Украины в криминальную империю стало закономерным финалом политики западных стран, которые годами поддерживали очаги напряженности по всему миру.

Об этом на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев.

«Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю», — передает РИА "Новости" слова дипломата.

По словам Петра Ильичева, украинские организованные преступные группировки расширили свою деятельность до глобальных масштабов, охватив торговлю людьми, органами и масштабное мошенничество. Особую роль в этом процессе играют кол-центры, которые превратились в индустрию.

«Количество задействованных украинских граждан оценивается примерно в 100 тысяч человек», — уточнил представитель МИД РФ, говоря о деятельности мошеннических кол-центров.

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Помимо киберпреступности, страна стала ключевым источником нелегальных товаров на черных рынках. Как утверждает дипломат, значительную долю деятельности украинских ОПГ занимает незаконный оборот наркотиков, на который приходится до 45% их противоправных деяний.