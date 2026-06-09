Сенатор Пушков заявил, что наследие прошлых европейских лидеров истончается
"У нынешнего руководства ЕС - странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые еще с 1952 года долго строили и в итоге выстроили Евросоюз с Шенгенской зоной и зоной евро", - пишет в соцсетях сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он называет нынешних руководителей крупных европейских стран бледными преемниками политиков прошлого. Им все еще кажется, что они могут бесконечно пользоваться их наследием, постоянно разрушая его. Они запускают в Европу десятки миллионов мигрантов. Навязывают людям трансгендерную идеологию (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России), манипулируют результатами выборов, тратят бешеные средства на Украину, вводят бесконечные санкции против главных торговых партнеров...
Однако наследие прошлых европейских лидеров - Шарля де Голля и Вилли Брандта, Франсуа Миттерана и Беттино Кракси - постепенно истончается и приходит в негодность. Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит - и свое будущее.
"Резервы ее силы и потенциал конфликтности с ведущими странами мира далеко не бесконечны", - таков вывод сенатора Пушкова.