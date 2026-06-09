"У нынешнего руководства ЕС - странное головокружение от давних успехов тех европейских политиков, которые еще с 1952 года долго строили и в итоге выстроили Евросоюз с Шенгенской зоной и зоной евро", - пишет в соцсетях сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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Он называет нынешних руководителей крупных европейских стран бледными преемниками политиков прошлого. Им все еще кажется, что они могут бесконечно пользоваться их наследием, постоянно разрушая его. Они запускают в Европу десятки миллионов мигрантов. Навязывают людям трансгендерную идеологию (ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России), манипулируют результатами выборов, тратят бешеные средства на Украину, вводят бесконечные санкции против главных торговых партнеров...

Однако наследие прошлых европейских лидеров - Шарля де Голля и Вилли Брандта, Франсуа Миттерана и Беттино Кракси - постепенно истончается и приходит в негодность. Санкции против Китая стали бы актом торговой войны. ЕС пытается запугать Пекин такой торговой войной, чтобы тот пошел на нужные Евросоюзу уступки. Но приведет это лишь к тому, что Европа еще больше осложнит себе отношения с центрами экономической мощи, а значит - и свое будущее.