Условия мира, выдвинутые главами Франции, Германии и Великобритании, демонстрируют их желание выбить паузу для перегруппировки Вооруженных сил Украины, а не урегулировать конфликт. Об этом заявил aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне опубликовали ряд условий для завершения конфликта. Среди них вступление в силу режима прекращения огня, гарантии безопасности, а также право развернуть на Украине иностранный военный контингент. При этом российские активы в Европе предложено оставить замороженными до возмещения ущерба.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, такие условия еще раз показывают, что европейцам не нужен диалог, и они «продолжают мечтать о нанесении стратегического поражения» России.

«Их требование о «праве на развертывание европейского контингента» на территории Украины звучит как ультиматум и не учитывает позицию России. Они хотят не добиться мира, а выбить паузу для перевооружения украинского режима с целью возобновления еще более масштабных боевых действий», - отметил российский политик.

По его словам, Мерц, Стармер и Макрон уже потеряли свою популярность, и победа России для них «будет означать политическую смерть».

«Поэтому они продолжают бесконечные встречи с Зеленским с целью запугивания своих граждан «российской угрозой» и продления конфликта на как можно больший период», - подытожил Джабаров.

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Напомним, что президент России Владимир Путин заявил ранее о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.