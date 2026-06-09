Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца
Население Германии устало от неудачных попыток властей страны исправить ошибочную политику.
Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.
«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — говорится в публикации.
В Германии раскрыли, на что пошел Мерц ради поста канцлера
Ранее в Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Организаторы митингов подготовили обращение к властям, получившее название «План из 11 пунктов». В частности, участники демонстраций потребовали отставки канцлера и организации досрочных парламентских выборов.