Население Германии устало от неудачных попыток властей страны исправить ошибочную политику.

Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики», — говорится в публикации.

В Германии раскрыли, на что пошел Мерц ради поста канцлера

Ранее в Германии состоялись многочисленные акции протеста против политики канцлера Фридриха Мерца. Организаторы митингов подготовили обращение к властям, получившее название «План из 11 пунктов». В частности, участники демонстраций потребовали отставки канцлера и организации досрочных парламентских выборов.