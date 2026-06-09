Лавров заставил рассмеяться зал в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил перед началом встречи с кандидатом на пост генерального секретаря ООН, бывшим президентом Чили Мишель Бачелет. Об этом сообщает РИА Новости.

Бачелет перед началом встречи протянула главе российского МИД брошюру синего цвета с программным заявлением на пост генсека ООН и сказала, что материал на русском языке.

На это Лавров в шутку громко назвал переданную ему брошюру «пропагандой», чем рассмешил весь зал.

8 июня Лавров заявил, что Россия не против кандидатуры Бачелет на пост генерального секретаря Всемирной организации.

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До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за годы работы действующего генсека Антониу Гутерриша авторитет ООН пошатнулся. По ее словам, внесение РФ в «черный список» за якобы причастность российских военных к случаям насилия над военнопленными и гражданскими лицами на Украине, не имеет под собой никакой доказательной базы. У Гутерриша, как полагает Захарова, уже давно сформировалось предвзятое отношение к России, когда выводы формируются заранее, а «факты подгоняются под политический нарратив».

Ранее сообщалось, что кандидат на пост генсека ООН собирается приехать в Россию.