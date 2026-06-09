В России напомнили Британии известную поговорку из-за срыва переговоров по Украине

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева в ходе заседания Совета Безопасности по Украине ответила на замечания британского дипломата известной поговоркой об англичанах. Ее слова приводит РИА Новости.

Евстигнеева отметила, что Великобритания может сколько угодно отрицать свою роль в срыве мирных переговоров по Украине, перекладывая ответственность на других, но многие страны не разделяют мнение о ее непричастности.

«Полмира знает поговорку, что если два соседа дерутся, значит вчера в гостях был англичанин. И для очень многих стран эта мудрость очень дорого стоила», — сказала она.

В Совфеде отреагировали на попытки Украины возобновить переговоры

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсуждать возможность переговоров по украинскому конфликту на фоне этого решения сложно.