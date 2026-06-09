Небензя заявил о превращении Украины в расходный материал
Президент Украины Владимир Зеленский превратил страну в расходный материал в крестовом походе русофобствующего Запада. Об этом РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации.
«Усилиями Зеленского многомиллионная страна превращена в расходный материал в бессмысленном крестовом походе западных русофобствующих элит против России», — заявил он.
Небензя добавил, что финансирующий Киев «коллективный Запад» несет не меньшую, а, возможно, даже большую ответственность за происходящее.
В России назвали ошибку Зеленского
Ранее Небензя заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Он указал, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.