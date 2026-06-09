МИД: Россия и Белоруссия готовы использовать ядерные средства для защиты от НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью газете «Известия» заявил, что Москва и Минск готовы использовать все имеющиеся средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства.

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Это связано с демонстративным и провокационным наращиванием вооружённых сил НАТО в непосредственной близости от границ Союзного государства.

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По словам дипломата, постоянно совершенствуются модальности взаимодействия между вооружёнными силами и органами безопасности России и Белоруссии, и стороны находятся в постоянной готовности задействовать весь арсенал средств, включая ядерное оружие.

Ранее сообщалось, что Небензя назвал письмо Зеленского неумелой провокацией.