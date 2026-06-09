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В России назвали ошибку Зеленского

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского предложить переговоры через открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

В письме Зеленского Путину нашли несоответствие
© РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что Зеленскому следовало донести свое желание дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

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Он отметил, что украинскому лидеру стоило отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией до того, как он написал это письмо.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.