В письме Зеленского Путину нашли несоответствие

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского предложить переговоры через открытое письмо российскому лидеру Владимиру Путину.

Дипломат подчеркнул, что Зеленскому следовало донести свое желание дискретно, а не с помощью «мегафонной дипломатии».

В России назвали условие продолжения СВО

Он отметил, что украинскому лидеру стоило отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией до того, как он написал это письмо.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо Путину с призывом к прямым переговорам. Украинский политик предложил главе России встретиться лично, чтобы обсудить детали завершения конфликта.