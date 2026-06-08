МИД России призвал начать прямые переговоры между Израилем и Палестиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала начать прямые переговоры между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

По словам Захаровой, такой шаг должен оставаться в фокусе усилий по урегулированию конфликта в Палестине. Кроме того, дипломат считает, что на переговорах необходимо поднять тему окончательного статуса палестинских земель, а также найти приемлемые параметры существования палестинского и израильского государств.

«Необходимо, чтобы восторжествовала историческая справедливость, и палестинцы получили возможность создать независимое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующее в мире и безопасности с Израилем», — написала она.

Ранее Захарова заявила, что попытки правительственных структур Запада навязать региону свои инициативы по разделу палестинских территорий противоречат международному праву и воле арабских стран.