РФ не стремится к имитации переговоров по Украине на публику, заявил Небензя

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что Россия стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию конфликта вокруг Украины, а не к имитации переговоров или публичным спектаклям.

По словам дипломата, разыгрываемые на публику постановочные шоу и фальшивый переговорный процесс чужды российской стороне.

В России назвали ошибку Зеленского

Напомним, что ранее на том же заседании Небензя также подчеркнул, что до тех пор, пока Владимир Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, Россия будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

Ранее сообщалось, что Небензя прокомментировал инициированные Украиной и Европой заседания СБ ООН.