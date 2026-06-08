В России назвали условие продолжения СВО

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока Владимир Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея в виду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.