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В России назвали условие продолжения СВО

Lenta.ru

Россия будет продолжать специальную военную операцию (СВО) на Украине, пока Владимир Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В России назвали условие продолжения СВО
© Global Look Press

Он подчеркнул, что пока этого не произойдет, Москва будет добиваться поставленных целей не политико-дипломатическими, а военными средствами.

Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине скоро придет к концу, если Киев согласится на компромиссы, имея в виду те условия, которые обсуждали Россия и США в Анкоридже.