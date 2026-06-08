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Захарова: Запад продвигает планы ассоциации палестинских территорий с арабскими странами

ТАСС

Западные структуры продвигают сомнительные планы ассоциации палестинских территорий с сопредельными арабскими государствами, заявила Захарова.

Захарова: Запад продвигает планы ассоциации палестинских территорий с арабскими странами
© ТАСС

Она также уточнила, что апологеты "альтернативных концепций" об урегулировании палестинского вопроса пренебрежительно относятся к воле народов региона. 

Попытки действовать в ближневосточном урегулировании в обход позиций арабских стран обречены на провал и не позволят добиться стабильности, подчеркнула Захарова.

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