Постпред Полянский: некоторые страны ЕС признают важность диалога с РФ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что некоторые европейские страны в организации понимают необходимость возобновления диалога с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Полянского, такие страны не могут продвигать эту позицию в обход Евросоюза и НАТО. Какие именно страны выступают за диалог с Россией, он говорить не стал — по мнению Полянского, эта информация может быть использована против них.

При этом Полянский добавил, что такие страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам, чем ограничили свой суверенитет. Он заявил, что Евросоюз следит за тем, чтобы в рядах альянса соблюдалось единство позиций по вопросу отношений с Россией. Кроме того, Полянский утверждает, что если кто-то из стран Евросоюза «не хочет ходить стадом», такие страны наказывают.

«Речь не идет о том, что существует единый текст, от которого нельзя отступить ни на шаг. Но есть базовые позиции, по которым расхождения не допускаются. Как правило, они заранее согласуются в Брюсселе в виде соответствующей общей позиции или координируются на встречах членов ЕС в Вене», — заявил он.

Ранее Полянский заявил об изменении подходов Венгрии к работе в ОБСЕ.