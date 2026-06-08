Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена словами госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом Лавров прокомментировал слова Рубио о том, что США не могут быть посредниками в украинском конфликте, так как Белый дом поддерживает Киев. По словам Лаврова, это заявление вызывает тревогу у российской стороны.

«Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину», — заявил Лавров.

Лавров ответил на заявления Европы о подготовке к переговорам с Россией

Напомним, что слова о поддержке Украины Рубио сделал во время слушаний в конгрессе. По его словам, Вашингтон не является нейтральным посредником из-за своей позиции, которая выражается в поддержке Киева.