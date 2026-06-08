В России отреагировали на учения Литвы близ Калининградской области
Силы Калининградской области способны защитить регион и уничтожить противника, сообщил член комитета Госдумы по обороне, депутат от Калининградской области Андрей Колесник.
Так в беседе с «Лентой.ру» парламентарий отреагировал на учения Литвы близ Сувалкского коридора.
«Их сметут, если будет какое-то поползновение в сторону России. Никто не будет разбираться, серьезное это нападение или нет. Понарошку ничего не будет. Любое поползновение в сторону Калининградской области, даже косой взгляд, будут иметь последствия», — заявил Колесник.
Они должны понимать, что силы Калининградской области способны защитить себя и уничтожить противника
Ранее в регионе Литвы близ Сувалкского коридора и Калининградской области начались учения Добровольческих сил охраны края. Они пройдут с 8 по 14 июня.
Уточняется, что учения будут проходить как в дневное, так и в ночное время суток. В них примут участие порядка тысячи военных.