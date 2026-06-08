Лавров перед переговорами с Бачелет пошутил о принесенной ему брошюре

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет прокомментировал протянутый ему буклет на русском языке, пошутив, что ему принесли "пропаганду".

Прежде, чем успели начаться запланированные переговоры, претендующая на роль генерального секретаря ООН Бачелет, занимая свое место напротив главы российского МИД, отодвинула принесенную с собой папку и протянула Лаврову небольшой синий буклет.

"Я принесла вам брошюру на русском", - прокомментировала свои действия кандидат на пост генсека ООН.

"Пропаганда!" - не мешкая отреагировал со смехом российский министр, принимая протянутый ему буклет.