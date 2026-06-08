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Лавров перед переговорами с Бачелет пошутил о принесенной ему брошюре

ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с бывшим верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет прокомментировал протянутый ему буклет на русском языке, пошутив, что ему принесли "пропаганду".

Лавров перед переговорами с Бачелет пошутил о принесенной ему брошюре
© РИА Новости

Прежде, чем успели начаться запланированные переговоры, претендующая на роль генерального секретаря ООН Бачелет, занимая свое место напротив главы российского МИД, отодвинула принесенную с собой папку и протянула Лаврову небольшой синий буклет.

"Я принесла вам брошюру на русском", - прокомментировала свои действия кандидат на пост генсека ООН.

"Пропаганда!" - не мешкая отреагировал со смехом российский министр, принимая протянутый ему буклет.