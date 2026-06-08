Отсутствие реакции международных организаций на атаки ВСУ на пассажирские поезда в Крыму будут означать поощрение преступлений Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что 2 июня украинский беспилотник ударил по пассажирскому поезду на вокзале Джанкоя. В ходе ночной атаки 4 июня на пригородный поезд «Азовское-Керчь» погиб один мирный житель, ещё три человека получили ранения.

Кроме того, в ночь на 8 июня украинские дроны атаковали на территории Крыма локомотив пассажирского поезда «Москва-Симферополь». В результате налёта погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен.

Захарова подчеркнула, что состав не имел никакого отношения к военной логистике и являлся сугубо гражданским объектом.

По ее словам, правительство Украины, в условиях очередных неудач и отступлений ВСУ на поле боя, продолжает обращаться к тактике террористических преступлений против мирного населения России.

Теракты сопровождаются речами Зеленского о мнимом стремлении к заключению мирной сделки, уточнила представитель ведомства.

Дипломат пояснила, что западные спонсоры внушают своим подопечным мнимое чувство безнаказанности и вседозволенности, поощряют теракты.

Захарова заявила, что у Украины не должно быть ядерного оружия

МИД России, подчеркнула Захарова, призывает правительства, международные организации, независимые массмедиа решительно осудить жестокие теракты Киева.

Молчание будет означать покрывательство и поощрение кровавых преступлений неонацистов, узурпировавших власть на Украине, резюмировала дипломат.