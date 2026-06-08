Конфликт на Украине продолжится и в следующем году, если этим летом сторонам не удастся достичь хотя бы минимальных договоренностей. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. "Если этим летом не будет заключено мирное соглашение — вообще любое соглашение — даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта", — написала она. По словам Мендель, осенью США - единственный влиятельный посредник - будут заняты промежуточными выборами в конгресс, а потом американские чиновники уйдут на зимние каникулы. "И снова нам скажут "потерпеть еще немного", и снова нас будут кормить историями о том, что Россия вот-вот рухнет", — добавила она. 7 июня Мендель рассказала об "онлайн-революции" на Украине, которую создали в интернете миллионы противников конфликта с Россией среди граждан страны. Она утверждает, что украинцы заполнили соцсети комментариями публикациями и видео, в которых выражают свое несогласие с курсом властей на продолжение конфликта и националистической пропагандой. По ее мнению, подобные действия ежедневно подрывают моральный авторитет президента Украины Владимира Зеленского. 1 июня Мендель сказала, что Зеленский саботирует усилия президента США по мирному разрешению конфликта на Украине, одновременно критикуя его и выпрашивая дополнительные финансовые средства.