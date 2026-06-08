Захарова: выборы в Армении прошли при давлении властей на оппозицию

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий 8 июня опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В Армении 7 июня прошли выборы в парламент. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней было объявлено о победе правящей партии «Гражданский договор», которую возглавляет Никол Пашинян, она получила 49,81 процента голосов. На втором месте оказался блок «Сильная Армения», возглавляемый Самвелом Карапетяном, с результатом 23,29 процента, на третьем — блок «Армения» под руководством Роберта Кочаряна — 9,94 процента.

«7 июня в Армении в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и вмешательства со стороны Запада, в первую очередь ЕС, прошли парламентские выборы», — подчеркнула Захарова.

При этом, как отметила дипломат, объявленные республиканским ЦИК предварительные итоги говорят о том, что партии «Гражданский договор» не удалось получить монополию на власть. «Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом ее поддержка заметно снизилась», — заключила она.

Как писала «Парламентская газета», вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя предварительные итоги голосования, ранее назвал их скорее поражением, чем победой.