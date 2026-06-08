Европейские граждане спонсируют удары беспилотников по территориям, где они сами проживают. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал взрывы дронов в Молдавии и Латвии, а также выделение средств Евросоюза (ЕС) на украинские летательные аппараты.

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— Сначала разрешили взорвать «Северные потоки». Остались без дешевых энергоресурсов из России. Тем самым внесли вклад в стагнацию экономики Германии и других европейских стран. Сейчас финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе, — подчеркнул депутат.

Володин отметил, что в случае, если бы раньше кто-то сказал, что такая ситуация возможна, ему вряд ли бы поверили, передает его Telegram-канал.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что объединение намерено перечислить Украине первый транш из нового 90-миллиардного кредита в размере 5,9 миллиарда евро на беспилотники уже в июне.

В ночь с 7 на 8 июня рядом с селом Лопатна Оргеевского района Молдавии взорвался беспилотник. Позднее Министерство иностранных дел страны признало, что взорвавшийся дрон был украинским.