Небензя назвал пять кандидатов на пост генсека ООН

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, экс-президент Чили Мишель Бачелет, экс-президент Сенегала Маки Саль, генсек ЮНКТАД в специальном отпуске Ребека Гринспан и председатель 73-й сессии Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса - кандидаты на пост генсека всемирной организации. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас есть пять официальных кандидатов: Гросси, Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, бывший генеральный секретарь ЮНКТАД костариканка Гринспан, и недавно появилась Мария Фернанда Эспиноса, эквадорка, президент Генеральной Ассамблеи в 2018 году. Я ее знаю хорошо", - сказал дипломат в интервью "Вестям".