Россия обратилась с требованием к генсеку ООН

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить атаки Украины в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

Он подчеркнул, что замалчивание преступлений, совершенных украинскими военными, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки «равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц».

Раскрыта реакция Красного Креста на увиденное в Старобельске

Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщил о готовности России обеспечить приезд делегации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск. Он отметил, что утверждения Секретариата организации в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны.