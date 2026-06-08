Лавров разъяснил Бачелет требования РФ к кандидату на пост генсека ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил прибывшей в Москву Мишель Бачелет, которая претендует на пост генсека ООН, требования РФ к кандидатам на эту должность. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Собеседница представила свою предвыборную программу. Министр разъяснил Бачелет требования, предъявляемые Россией к претендентам на высший ооновский пост", - проинформировали в дипведомстве.

В министерстве добавили, что с обеих сторон подтверждена приверженность центральной координирующей роли ООН в мировых делах.