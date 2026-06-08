Лавров усомнился в переговорах из-за соглашения о поставках оружия ЕС Киеву

Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров по Украине на фоне нового соглашения лидеров Великобритании, Франции и Германии о производстве для Киева оружия для ударов вглубь России.

"В Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с [Владимиром] Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке [киевского] режима, о подготовке к развертыванию "стабилизационных" сил, иными словами - оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

Ранее лидеры Британии, Германии и Франции после переговоров с Зеленским в Лондоне заявили, что усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины.