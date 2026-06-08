Об этом министр иностранных дел России заявил на пресс-конференции.

«К сожалению, нынешний генеральный секретарь Антониу Гутерриш, которого я очень хорошо и давно знаю, который много работал в системе ООН, он не соответствует этим требованиям, откровенно подыгрывает Западу, в том числе в украинском вопросе», — сказал Лавров.

По его словам, Россия хочет, чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным. Москва не против того, чтобы им была женщина, отметил министр.

Он подчеркнул, что наша страна готова к переговорам по Украине, но они должны быть честными и без жульничества. Глава МИДа выразил надежду, что опыт провалов соглашений по Украине, когда Запад отказывался выполнять договорённости, не повторится в случае Анкориджа. Он также сообщил, что Кремль тревожат заявления госсекретаря США Марко Рубио в конгрессе о поддержке Украины.

Гутерриш поддержал идею реформы ООН по расширению роли Африки в организации

Сергей Лавров заявил, что сейчас трудно комментировать перспективы переговоров по Украине. Он указал, что Соединённые Штаты, к сожалению, не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, достигнутым в Анкоридже. Министр призвал всех серьёзно отнестись к словам президента Владимира Путина о том, что сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий героев специальной военной операции на фронте.