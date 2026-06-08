Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о ходе спецоперации

Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на важность заявлений президента Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

По словам главы дипломатического ведомства, сейчас исход событий определяется не дипломатическими усилиями, а реальными действиями российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заявил Лавров в беседе с журналистами.

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