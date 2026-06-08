В Кремле ответили на условия «евротройки» по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявляют о намерении как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, но при этом делают все для его продолжения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я также хотел бы обратить особое внимание на то, что и Макрон, и Стармер, и Мерц пытаются говорить о мире и одновременно акцентируют свои намерения содействовать Украине в производстве новых видов вооружений для продолжения конфликта. Не это ли является непоследовательностью и не это ли демонстрирует истинные намерения европейских столиц?», — указал представитель Кремля.

Ранее лидеры стран «евротройки» озвучили условия для достижения мира на Украине в совместном заявлении. Одним из пунктов является то, что замороженные российские активы останутся обездвиженными до тех пор, пока конфликт не завершится. Еще один пункт гласит, что участники возможного соглашения должны обеспечить «защиту европейских интересов безопасности».