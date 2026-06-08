Путин поручил активизировать работу по ледоколам "Ленинград" и "Сталинград"

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым обсудил работу этого ведущего объединения в области судостроения.

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Пучков доложил о ходе строительства атомных ледоколов.

"В прошлом году сдали "Якутию", в этом достраиваем "Чукотку" и "Ленинград", "Сталинград", которые под вашим руководством закладывали, они находятся в строительстве", - сообщил он.