Путин поручил активизировать работу по ледоколам "Ленинград" и "Сталинград"
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андреем Пучковым обсудил работу этого ведущего объединения в области судостроения.
Пучков доложил о ходе строительства атомных ледоколов.
"В прошлом году сдали "Якутию", в этом достраиваем "Чукотку" и "Ленинград", "Сталинград", которые под вашим руководством закладывали, они находятся в строительстве", - сообщил он.
"Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, - это "Ленинград" и "Сталинград". И, конечно, продолжить реализацию планов по "Лидеру", - указал Путин.