Песков прокомментировал удар ВСУ по поезду в Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по пассажирскому поезду Москва — Симферополь преступным действием киевского режима.

«Это удар по пассажирскому поезду. Это преступные действия киевского режима», — сказал Песков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что вражеский дрон ударил по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали.

В МИД России подчеркнули, что все причастные к атаке украинских войск на поезда в Крыму будут установлены и получат неотвратимое наказание.