Москва фиксирует сообщения о том, что на выборах в Армении были многочисленные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении.

В России объяснили, почему Пашиняну «придется несладко» после выборов