Москва фиксирует сообщения о том, что на выборах в Армении были многочисленные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении.
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"Пока же тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов", - отметил Песков.