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Песков: Россия видит сообщения о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

ТАССиещё 5

Москва фиксирует сообщения о том, что на выборах в Армении были многочисленные нарушения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва ждет окончательных результатов по выборам в Армении.

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"Пока же тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг этих выборов. В том числе мы фиксируем и сообщения о тех многочисленных нарушениях, которые имели место в ходе этих выборов", - отметил Песков.