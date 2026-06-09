Более 50 мирных жителей пострадали за неделю при ударах ВСУ по Белгородской области

Белгородская область на прошлой неделе чаще других российских регионов подвергалась атакам со стороны ВСУ. Ежедневно по территории региона запускалось до 200 беспилотников. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

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По его словам, наиболее интенсивные атаки фиксировались в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском и Грайворонском округах. Основная часть ударов, как отметил дипломат, наносилась с использованием БПЛА.

Мирошник сообщил, что за неделю в регионе пострадали 38 мирных жителей, еще шесть человек погибли. Среди раненых оказались трое детей.

Он также рассказал о массированных атаках беспилотников на Крым. По словам дипломата, в Симферополе удары пришлись по объектам городской инфраструктуры. В результате погибли три человека, еще семеро получили ранения.

Кроме того, беспилотник атаковал пригородный электропоезд на перегоне Азовское — Керчь. После детонации боеприпаса один человек погиб, трое пассажиров получили осколочные ранения.

Ранее Мирошник сообщал, что за неделю в результате ударов со стороны ВСУ на территории России погибли более 40 человек. Ранения, по его данным, получили свыше 230 мирных жителей, включая 18 детей.