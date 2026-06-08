В Госдуме резко высказались о победе Пашиняна на выборах в Армении

Итоги выборов в Армении говорят о расколе общества, так как премьер-министр страны Никол Пашинян «хочет усидеть на двух стульях». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Российский парламентарий напомнил, что в Армению было направлено много западных денег, туда приезжал и Владимир Зеленский.

«Пашинян хочет усидеть на двух стульях, но они могут разъехаться, порваться можно. Итоги выборов говорят о том, что мнение армянского народа разделилось, поэтому Пашинян не набрал 50%. Раскол налицо», — отметил Колесник.

Он также подчеркнул, что в настоящее время отношения между Россией и Арменией остаются напряженными.

«Набери Пашинян 50%, смог бы сформировать правительство. Теперь посмотрим, что будет дальше», — заявил депутат Госдумы.

В России объяснили, почему Пашиняну «придется несладко» после выборов

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Армении, правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрала 49,81 процента голосов, что обеспечит ей 61 мандат в новом парламенте. На втором месте оказался альянс «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с 23,29 процента голосов и 28 мандатами. Третью строчку занял блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, получивший 9,94 процента голосов и 11 мандатов.