Скандал с участием Героя России и чиновников попал на видео

Чиновников из Находки обвинили в попытке выгнать из зала заседаний Героя России, участника СВО Владимира Китаева с позывным Айсмэн. Скандал с участием ветерана попал на видео, кадры публикует диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич».

На выложенных подразделением кадрах видно, как Китаев выступает на собрании жителей и представителей власти и выражает явное неудовлетворение их работой. Так, он критикует одну из чиновниц за то, что слишком часто, по его мнению, находится в отпуске и не выполняет обязанностей по информированию ветеранов и их семей. С Китаевым пытаются спорить, он раздражается и переходит на нецензурную лексику. В итоге один из чиновников пытается вывести ветерана из зала, чтобы поговорить, но тот отказывается и говорит, что будет готов поговорить лишь после того, как закончится заседание. Другой представитель власти пытался отговорить чиновника от нападок на Героя России.

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«Помощник председателя Думы Валерий Хирс обратился к Владимиру Китаеву (Айсмэну) с предложением "давай выйдем" (в случае выхода уверены, что здоровье у Хирса закончилось бы очень быстро, и он, как типичная чиновничья крыса, начал бы прикрываться корочками и положением)», — говорится в публикации ДШРГ «Русич».

О каких-либо проверках по факту случившегося не сообщается.

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