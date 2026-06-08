Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости заявил, что европейские страны - участницы ОБСЕ фактически лишены возможности самостоятельно вести диалог с Россией, так как вынуждены следовать общей линии Европейского союза и НАТО.

По словам дипломата, сейчас любое европейское государство, которое хотело бы обсудить с Москвой какие-либо вопросы или запустить диалог, формально не может этого сделать из-за согласованной позиции ЕС и альянса, от имени которых выступает Евросоюз. Если же какая-либо страна попытается выбиться из этих «стройных рядов», за ней может последовать наказание - такие прецеденты уже были.

Россия прицеливается к «кровеносной системе» НАТО

В связи с этим все контакты российской стороны с европейцами носят лишь индивидуальный характер и происходят в ОБСЕ неофициально, на полях мероприятий, вдали от посторонних глаз, что не влияет на официальную антироссийскую позицию.

Полянский добавил, что если ОБСЕ не вернётся к своим изначальным принципам, при которых каждая страна самостоятельно участвует в обсуждении вопросов безопасности, то организация так и останется площадкой, где натовцы и есовцы будут собираться и обрушиваться на Россию с критикой.

Ранее сообщалось, что НАТО начинает масштабные учения у границ России.