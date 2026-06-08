Вооруженные силы Украины (ВСУ), уже совершенно не стесняясь, бьют по гражданским объектам с мирным населением, а именно по пассажирским поездам, которые следуют с отдыхающими в Крым или обратно, обратил внимание член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На последнюю подобную атаку он жестко отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму дрон ВСУ атаковал пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. По его словам, удар пришелся по тепловозу. Жертвой атаки стал один человек — помощник машиниста, машинист получил ранения.

"Стараются этими террористическими ударами навести панику в Крыму, перевязать как-то все логистические цепочки, сломать высокий сезон, когда люди зарабатывают деньги, что совершенно нормально. В свое время не давали в Крым воду — теперь не дают, чтобы там люди зарабатывали. Уничтожать мирное население, чтобы внести сумятицу, чтобы люди не ездили в Крым — все это уже государственная политика Украины". Андрей Колесник, депутат Госдумы

Политик отметил, что противник получит за удары по мирному населению удар возмездия, прежде всего, ориентированный на уничтожение логистических цепочек, по которым на Украину идет вооружение из Европы, и на ликвидацию западных наемников, которые поддерживают нападающий на гражданское население режим.

Сегодняшний удар стал продолжением серии атак ВСУ на гражданские поезда. Так, 4 июня украинские военные атаковали пригородный поезд, который ехал по маршруту Азовский — Керчь. Тогда пострадали четыре человека, один из них не выжил.

Днем ранее, 3 июня сообщалось, что ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой. Несколько вагонов получили повреждения. Утверждалось, что в результате обстрела есть пострадавшие, в том числе дети. Кроме того, была повреждена инфраструктура вокзала.

В тот же день в районе населенного пункта Енакиево под Горловкой Донецкой народной республики украинский БПЛА врезался в пассажирский автобус. Жизней лишились семь гражданских лиц, еще 11 человек получили ранения.