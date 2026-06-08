Рабочие контакты между погранслужбами России и Финляндии сохраняются, однако граница с финской стороны остаётся закрытой на неопределённый срок. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве.

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Уточняется, что какого-либо стремления к оперативному возобновлению работы пунктов пропуска пока не наблюдается. Ключевым условием для нормализации диалога остаётся наличие политической воли, которой у Хельсинки сейчас нет.

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Эксперты поясняют, что контакты носят технический характер: стороны обсуждают контроль за границей, недопущение нелегальной миграции, а также координируют действия при угрозе лесных пожаров и паводков.

В публикации говорится, что внешнеполитическая риторика финских властей остаётся конфронтационной. Хельсинки участвует в натовских проектах, направленных против РФ, и проводит дискриминационную политику в отношении российских соотечественников, добавляют специалисты.