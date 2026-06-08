Украина будет продолжать проведение террористических актов, пока страны Европы прощают Киеву нападения на их территории. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«До тех пор, пока европейские государства будут прощать киевской хунте во главе с Зеленским атаки по их территориям, будут гибнуть люди, террористические акты продолжатся», — написал он.

6 июня представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал, что украинская сторона извинилась перед Грецией из-за обнаруженного у берегов Лефкаса морского дрона со взрывчаткой.

Володин сообщил о совершенствовании миграционной политики в России

4 июня доктор наук, преподаватель Брюссельского свободного университета Кристина Ванберхен заявила, что попытки Украины наносить удары по России не принесут мира, и вместо этого Киев должен договариваться с Москвой на переговорах. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский должен выбрать «мудрость вместо разрушения» и начать переговоры с Россией, чтобы «сохранить будущие поколения».

Ранее Украина в ООН потребовала от Европы и США сбивать российские БПЛА.