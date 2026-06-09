МИД РФ: выход из ДНЯО не в интересах Ирана

Выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не в интересах Ирана ни сейчас, ни в последующем. Об этом заявил глава российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

"Что касается выхода Ирана, то ИРИ - суверенное государство, и иранцы могут принять любое решение. Но, на мой взгляд, такой шаг ни в данный момент, ни в последующий не в интересах Ирана по многим причинам, - сказал дипломат в ходе семинара ПИР-Центра. - Тогда они закрыли бы для себя возможность опираться на договор, на его 3-ю и 4-ю статьи, при реализации своих планов в области мирной ядерной энергетики".