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Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского

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Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности всемирной организации назвал неуклюжей провокацией письмо Владимира Зеленского.

Небензя назвал неуклюжей провокацией письмо Зеленского
© РИА Новости
«(Письмо Зеленского. — RT) является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в письме главы киевского режима есть элементы хамства. Он также сообщил, что бегло посмотрел письмо Зеленского.

Зеленский в открытом письме Путину предложил встречу в Швейцарии, Турции или в арабских странах для завершения конфликта.