Песков прокомментировал слова Путина о Зеленском

Владимир Зеленский пытается вести себя как герой легендарного фильма «Рэмбо: первая кровь», но его попытки отыграть эту роль оказываются безуспешными, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне глава России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского, отметив, что попытки последнего изображать все время «Рэмбо: первую кровь» не всегда уместны.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова российского лидера.

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«[Зеленский] не напоминает [Рэмбо], но он хочет, но не напоминает», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский, также как и ряд других украинских деятелей, связанных со студией «Квартал-95», старательно отыгрывает свою «роль».

По мнению экспертов, комик, ставший политиком, изображает мудрого, милостивого, понимающего правителя, монарха и «отца народа», несущего на себе тяжесть управления страной в военное время.

Вместе с тем, все его ужимки, речи, выступления вызывают скорее брезгливую жалость, чем восхищение актерской игрой, резюмировали аналитики.