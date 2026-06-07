Россия, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. принимает во внимание заявления, что Вашингтон на стороне Украины.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что Штаты не могут считаться «беспристрастным посредником» в процессе украинского урегулирования, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.

По словам представителя Кремля, естественно, что существуют «разные точки зрения у членов команд».

Песков прокомментировал слова Путина о Зеленском

«Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, -продолжил Песков. - Кто-то придерживается другой позиции».

Москва видит, что американский лидер Дональд Трамп искренне желает завершения конфликта на Украине, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.