Песков указал на новые заявления США, которые Москва приняла во внимание
Россия, как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. принимает во внимание заявления, что Вашингтон на стороне Украины.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио, выступая в конгрессе, заявил, что Штаты не могут считаться «беспристрастным посредником» в процессе украинского урегулирования, поскольку Вашингтон поддерживает Киев.
«Мы это принимаем во внимание», - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По словам представителя Кремля, естественно, что существуют «разные точки зрения у членов команд».
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«Кто-то искренне пытается внести вклад в урегулирование, -продолжил Песков. - Кто-то придерживается другой позиции».
Москва видит, что американский лидер Дональд Трамп искренне желает завершения конфликта на Украине, и ценит его политическую волю, подчеркнул Песков.