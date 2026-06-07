Ушаков прокомментировал поездку в Киев крупного российского бизнесмена

Москва сохраняет закрытые контакты с киевским режимом. Открытые каналы имели место в момент проведения раундов российско-украинских переговоров, Так помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал журналисту «Вестей» Павлу Зарубину планы одного российского бизнесмена поехать в Киев, чтобы передать нужную информацию в Москву.

Помощник российского лидера отметил, что в украинскую столицу ездил достаточно крупный предприниматель, которого многие знают. Другие подробности Ушаков приводить не стал.

Песков прокомментировал слова Путина о Зеленском

О планах российского бизнесмена привезти из Киева сообщение в ходе пленарной сессии ПМЭФ рассказал Владимир Путин. Имени предпринимателя президент России не назвал.