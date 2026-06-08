Яровая рассказала о стратегии Путина

Стратегия президента России Владимира Путина ориентирована и на страну в целом, и на ее граждан. Благодаря такому подходу РФ смогла вернуть себе утраченный суверенитет, заявила в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Она напомнила, что в 90-е годы Россия утратила свой суверенитет, и гарантий его возвращения на тот момент не было.

"Россия вернула себе суверенитет только благодаря нашему президенту, - сказала Яровая. - Пошагово Владимир Владимирович смог сделать самое сложное и невероятное. Мы вернули веру в самих себя. И та консолидация общества, которая есть сегодня, и та поддержка той стратегии, которую реализует сегодня президент, ведь эта стратегия для людей, про людей, для России, про Россию, это абсолютно единое целое".

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Депутат также подчеркнула, что суверенная страна - не "эгоистичный индивид".

"[Это] субъект, отражающий мнение народа со своей стороны и действующий в логике его интересов", - объяснила вице-спикер.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума была посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.