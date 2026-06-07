Захарова задала три вопроса Румынии после взрыва украинского дрона в Констанце

© Вечерняя Москва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 6 июня, поинтересовалась планами Румынии по принятию мер в отношении Украины после инцидента с детонацией дрона Вооруженных сил Украины в порту Констанцы.

Она напомнила, что президент Румынии Никушор Дан признал, что взорвавшийся дрон был украинским и потерял управление.

— Вопросы МИДу Румынии: 1. Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов? 2. Когда извинитесь перед гражданами Румынии за бесконечное русофобское вранье? 3. Когда перестанете спонсировать террористический киевский режим? — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова заявила, что у Украины не должно быть ядерного оружия

29 мая Министерство обороны Румынии также заявило, что БПЛА попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. В Бухаресте и Брюсселе сразу обвинили Москву в инциденте, но доказательств не привели.

Тогда лидер России Владимир Путин сказал, что ему доложили об инциденте с беспилотником. Он добавил, что никто не способен сказать, какой стране принадлежит тот или иной дрон, без экспертизы.