В Госдуме предложили автоматизировать списание налоговых долгов

Группа депутатов фракции КПРФ в Госдуме предложила ускорить и автоматизировать процедуру списания налоговой задолженности, направив соответствующее обращение руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову и главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

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В обращении парламентарии предлагают пересмотреть действующий порядок исполнения инкассовых поручений, установив более жесткие сроки их обработки банками и ускорив зачисление средств на единый налоговый счет.

По мнению авторов инициативы, существующие процедуры могут занимать продолжительное время, что приводит к росту пеней и временной блокировке средств налогоплательщиков.

Отдельно депутаты указывают на то, что при действующей системе взыскания задолженности средства могут быть фактически заморожены на счетах граждан и предпринимателей, но при этом не сразу поступают в бюджет.

Также в обращении отмечается, что между вынесением решения о взыскании и направлением инкассового поручения предусмотрена пауза, а сами банки исполняют такие поручения с задержками, что увеличивает общий срок процедуры.

Как пояснил один из авторов инициативы, депутат Артем Прокофьев, предложение направлено прежде всего на поддержку малого бизнеса. По его словам, у индивидуальных предпринимателей даже небольшие задолженности могут приводить к блокировке счетов и дополнительным финансовым потерям.

Депутат отметил, что предлагаемые меры предполагают максимальное сокращение сроков обработки документов и возможность списания средств сразу с нескольких счетов должника.

В КПРФ считают, что внедрение автоматизированного механизма позволит сделать систему более прозрачной и снизить административную нагрузку на предпринимателей, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.