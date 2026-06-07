Европа хочет, чтобы Армения разрушила налаженную систему экономических связей с Россией и испортила с ней отношения, но взамен не даёт даже пустых обещаний.

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Об этом заявил RT председатель Союза армян России Ара Абрамян. По его словам, ЕС не волнует армянский народ и он не предлагает Армении ничего конкретного.

«(Президент России. — RT) Путин Владимир Владимирович конкретно сказал: вот пожалуйста, мы вам даём газ по российским ценам. Это очень конкретно, нормально. Это в три раза дешевле... А они [европейцы] что говорят?» — цитирует Абрамяна Telegram-канал RT.

Он также отметил, что у Армении есть один стратегический партнёр — Россия, и разрушать отношения с ней преступно.